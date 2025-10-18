Генерал рассказал о деталях полета Владимира Путина в Венгрию: у президента будет мощное сопровождение

Самолет президента РФ Владимира Путина, на котором тот полетит на переговоры с главой США Дональдом Трампом в Венгрию, будут сопровождать российские истребители Су-35 или Су-30М. Такое мнение выразил военный эксперт, заслуженный военный летчик генерал-майор авиации Владимир Попов. Его слова передает mk.ru.
Попов подчеркнул, что подобные перемещения глав государств всегда согласовываются на высших уровнях. Поэтому страны, разрешающие пролеты, всегда берут на себя обязательства по обеспечению безопасности. Иногда даже создаются воздушные коридоры, чтобы никто не мог «догнать» первый борт.
При этом не исключено, что США организуют совместный пролет. Хотя обязательным подобное не является. В данном случае это скорее жест уважения.
«Если будет утвержден первый маршрут, и с нашей стороны пойдут, допустим, четыре истребителя сопровождения Су-30СМ или Су-35, и поляки поднимут еще свои самолеты для прохождения рядом, то это будет знаком уважения с их стороны», — сказал Попов.
Немногим ранее о встрече Владимира Путина с Дональдом Трампом в Венгрии высказался пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он объяснил, почему в качестве места для переговоров выбран именно Будапешт. По его словам, решение было обоюдным.
Ранее KP.RU рассказал о трех маршрутах полета из Москвы в Будапешт. О том, как президент России Владимир Путин может полететь в Венгрию на встречу с Дональдом Трампом, читайте в материале военного обозревателя KP.RU, полковника Виктора Баранца.