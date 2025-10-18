Генерал рассказал о деталях полета Владимира Путина в Венгрию: у президента будет мощное сопровождение

«Если будет утвержден первый маршрут, и с нашей стороны пойдут, допустим, четыре истребителя сопровождения Су-30СМ или Су-35, и поляки поднимут еще свои самолеты для прохождения рядом, то это будет знаком уважения с их стороны», — сказал Попов.