Лебедев: на Сумщине поражен ангар с «хитрой» артиллерийской установкой

По словам местных жителей, стрельбой из установки руководили иностранные военные.

Источник: Аргументы и факты

В Сумской области нанесен удар по ангару, в котором находилась некая «хитрая» артиллерийская установка, сообщил в субботу в своем Telegram-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Уничтожен ангар с какой-то очень хитрой артиллерийской установкой. Хитрость была в том, что украинских аборигенов к ней пускали только снаряды носить и пыль протирать. Стрельбами заведовали военные Франции (так говорят местные)», — написал он.

Координатор подполья сообщил о вызванной ударом детонации снарядов, которые складировали около установки, в результате чего она, по словам Лебедева, «разлетелась».

Ранее сообщалось, что о попадании под удар в Сумской области группы старших офицеров СБУ.