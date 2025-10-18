Ричмонд
Axios: Трамп на встрече с Зеленским был жестким

ВАШИНГТОН, 18 октября. /ТАСС/. Встреча Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом прошла напряженно, сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

Источник: Reuters

По их словам, диалог Трампа и Зеленского был «непростым» и даже «плохим». Один из источников указал, что, хотя «никто не кричал», глава Белого дома был жестким, «а в какой-то момент немного перешел на эмоции».

Кроме того, утверждают собеседники портала, Зеленский «очень настаивал» на передаче Киеву ракет Tomahawk, но Трамп дал отпор этим требованиям.

Ранее телекомпания CNN со ссылкой на источники также охарактеризовала встречу Трампа и Зеленского как «напряженную, честную и временами неудобную дискуссию», в ходе которой американский лидер «прямо и честно» дал Зеленскому понять, что Украина не получит ракеты большой дальности.

