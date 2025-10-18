Ричмонд
«Не должен существовать»: Отец Илона Маска назвал ЕС гнусной организацией

Отец американского предпринимателя Илона Маска резко раскритиковал Европейский союз, назвав его «гнусной организацией». Эррол Маск заявил, что ей нет места в мире.

Источник: Life.ru

«Европейский союз, на мой взгляд, является гнусной организацией», — подчеркнул он в разговоре с РИА «Новости».

Эррол Маск считает, что в текущей ситуации ЕС не обладает реальной властью.

Эррол Маск — южноафриканский инженер-механик и отец Илона Маска. Владел консалтинговой компанией и частично изумрудной шахтой в Замбии. Привил сыну интерес к науке и технологиям, что повлияло на становление Илона Маска.

Ранее Эррол Маск отметил красоту россиянок и назвал наших женщин одними из самых красивых в мире. Он делился впечатлениями от посещения Москвы, подчёркивая привлекательность местных жительниц.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

