Лукашенко выразил соболезнование из-за паводков с жертвами в Мексике

Президент Беларуси Александр Лукашенко 17 октября, в пятницу, выразил соболезнование президенту Мексики Клаудии Шейнбаум Пардо из-за многочисленных жертв и разрушений, вызванными паводками в стране. Об этом сообщает пресс-служба президента.
Глава государства акцентировал внимание на том, что в Беларуси с глубокой скорбью узнали про многочисленные жертвы и разрушения, которые были вызваны паводками в Мексике. Президент от имени белорусского народа и себя лично адресовал президенту Мексики и народу этой страны искренние соболезнования.
Александр Лукашенко попросил передать слова поддержки и сострадания родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
Как пишет РИА Новости, количество погибших в результате оползней и наводнений, которые были спровоцированы проливными дождями в центральных и восточных регионах Мексики, увеличилось до 72.
