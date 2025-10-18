Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко выразил соболезнование из-за паводков с жертвами в Мексике

Лукашенко выразил соболезнование в связи с жертвами, вызванными паводками в Мексике.

Источник: president.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко 17 октября, в пятницу, выразил соболезнование президенту Мексики Клаудии Шейнбаум Пардо из-за многочисленных жертв и разрушений, вызванными паводками в стране. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Глава государства акцентировал внимание на том, что в Беларуси с глубокой скорбью узнали про многочисленные жертвы и разрушения, которые были вызваны паводками в Мексике. Президент от имени белорусского народа и себя лично адресовал президенту Мексики и народу этой страны искренние соболезнования.

Александр Лукашенко попросил передать слова поддержки и сострадания родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Как пишет РИА Новости, количество погибших в результате оползней и наводнений, которые были спровоцированы проливными дождями в центральных и восточных регионах Мексики, увеличилось до 72.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, в каком случае белорусы ищут счастья за границей: «Это плохо. Заграница начинает нами управлять».

Тем временем Лукашенко сказал, кого из белорусов нельзя потерять из-за колоссального спроса.

Кроме того, Лукашенко сказал, какие страны будут процветать.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше