Лукашенко выразил соболезнование из-за паводков с жертвами в Мексике

Глава государства акцентировал внимание на том, что в Беларуси с глубокой скорбью узнали про многочисленные жертвы и разрушения, которые были вызваны паводками в Мексике. Президент от имени белорусского народа и себя лично адресовал президенту Мексики и народу этой страны искренние соболезнования.