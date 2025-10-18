«Огромный котёл»: Западный аналитик предрёк полное окружение ВСУ в Донбассе

Российские войска имеют возможность взять в окружение украинские силы в Донбассе. Такое мнение выразил на YouTube-канале британский аналитик Александр Меркурис. По его мнению, ключевыми точками являются Славянск и Краматорск, где может быть создан «огромный котёл» для всей группировки ВСУ в регионе.