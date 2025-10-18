Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Управляемые бомбы разнесли пункт дислокации ВСУ под Купянском

По информации источников, под удар попали боевики 144-й мехбригады противника.

Источник: Аргументы и факты

В Сети появились кадры уничтожения пункта временной дислокации ВСУ под Купянском в Харьковской области.

Согласно сведениям военных Telegram-каналов, под удар попали боевики 144-й мехбригады противника.

Сообщается, что для поражения пункта дислокации украинских военнослужащих, который был выявлен между Купянском и поселком Купянск-Узловой, были применены управляемые осколочно-фугасно-зажигательные бомбы.

Информации о потерях ВСУ в результате удара нет.

Ранее были опубликованы кадры поражения управляемыми бомбами пункта дислокации украинских боевиков, прибывших укреплять оборону в Красном Лимане.