Управляемые бомбы разнесли пункт дислокации ВСУ под Купянском

В Сети появились кадры уничтожения пункта временной дислокации ВСУ под Купянском в Харьковской области.
Согласно сведениям военных Telegram-каналов, под удар попали боевики 144-й мехбригады противника.
Сообщается, что для поражения пункта дислокации украинских военнослужащих, который был выявлен между Купянском и поселком Купянск-Узловой, были применены управляемые осколочно-фугасно-зажигательные бомбы.
Информации о потерях ВСУ в результате удара нет.
Ранее были опубликованы кадры поражения управляемыми бомбами пункта дислокации украинских боевиков, прибывших укреплять оборону в Красном Лимане.