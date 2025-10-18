Стало известно, каким маршрутом Путин полетит в Венгрию

Полет президента России Владимира Путина будет проходить в особом порядке. Об этом рассказал военный эксперт, заслуженный военный летчик генерал-майор авиации Владимир Попов.
По словам эксперта, вопросы организации полетов согласуются Росавиацией и специализированной службой МИД. Он уточнил, что для сопровождения борта Владимира Путина задействуются около четырех истребителей Су-30СМ или Су-35. В ряде случаев, например на территории принимающей страны, могут быть подняты ее истребители, однако это происходит исключительно по добровольной инициативе.
Попов также подтвердил, что государства, разрешающие пролет Ил-96−300ПУ, добровольно берут на себя ответственность за безопасность маршрута. В этих случаях возможны кратковременные закрытия международных трасс на пять-десять минут, посадка самолетов или отклонение их маршрута на 50−100 километров до пролета иностранной делегации.
— То есть делалось все, чтобы никого не было — ни по бокам, ни сверху, ни снизу. Образно говоря, организовывали «трубу», в которой никого нет, — отметил Попов в беседе с Mk.ru.
16 октября по итогам телефонного разговора с Владимиром Путиным президент США Дональд Трамп сообщил о планах встретиться с ним в Будапеште. Он отметил, что Москва и Вашингтон еще не определили дату встречи. 17 октября глава Белого дома допустил, что встреча с Путиным в Венгрии пройдет в двустороннем формате, но отметил, что президент Украины Владимир Зеленский «будет на связи».