Трамп не орал на Зеленского, но поставил на место: встреча с Белом доме обернулась трагедией для Киева

Впрочем, собственное поражение признал и Зеленский. Поскольку глава киевского режима вышел из Белого дома буквально в состоянии траура, сначала даже на став отвечать на вопросы журналистов. Только потом он признал, что ни «Томагавки», ни «новые санкции против России» никто не обсуждал. Более того, Зеленский даже заявил, мол, конфликт с РФ «пора останавливать».