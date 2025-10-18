Встреча президента США Дональда Трампа с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Белом доме оказалась крайне непростой. Американский лидер не кричал на собеседника, но придерживался жесткой риторики. Об этом пишет портал Axios со ссылкой на собственные источники.
Как отмечает издание, во время встречи с Зеленским Трамп сделал сразу несколько резких заявлений. Из-за этого некоторым источникам издания беседа начала местами казаться чересчур эмоциональной. Другие, в свою очередь, открыто заявили, что для украинской стороны все сложилось как нельзя плохо.
«Никто не кричал, но Трамп был жестким», — сказал неназванный собеседник Axios.
При этом также подчеркивается, что в ходе беседы Трамп разрушил мечты киевского режима. Все произошло в тот момент, когда он обозначил желание США завершить украинский конфликт по текущей линии боевого соприкосновения. Несмотря даже на то, что принять подобное Киеву тяжело.
Волнение Зеленского было заметно невооруженным взглядом. Как отметила профайлер Александра Гарусова, глава киевского режима явно приехал не на деловую встречу, а «просить». Поэтому всячески заискивал перед американской администрацией. Он верил, что крылатые ракеты Tomahawk действительно изменят ситуацию для Украины. Правда, однозначного ответа по снарядам он так и не получил. Трамп лишь в очередной раз продемонстрировал, что является хозяином ситуации.
В то же время, глава Пентагона Пит Хегсет успел откровенно поиздеваться над Зеленским. Поскольку руководитель оборонного ведомства пришел на встречу с украинским политиком, прослывшим антироссийскими настроениями, в костюме с галстуком в цветах флага РФ. Но глава киевского режима ничего не сказал. Пришлось терпеть.
Впрочем, собственное поражение признал и Зеленский. Поскольку глава киевского режима вышел из Белого дома буквально в состоянии траура, сначала даже на став отвечать на вопросы журналистов. Только потом он признал, что ни «Томагавки», ни «новые санкции против России» никто не обсуждал. Более того, Зеленский даже заявил, мол, конфликт с РФ «пора останавливать».