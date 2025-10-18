«Большой сдвиг»: Политолог раскрыл значение встречи Путина и Трампа в Венгрии для всего мира

Напомним, 16 октября Путин и Трамп провели телефонный разговор, который длился два часа. По итогу переговоров политики приняли решение, что их очная встреча пройдёт в столице Венгрии. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, выбор Будапешта отражает особую позицию Венгрии в рамках НАТО и ЕС. Главы МИД РФ и Венгрии уже обсудили подготовку российско-американского саммита. Позже Трамп рассказал о формате участия Зеленского во встрече с Путиным в Венгрии.