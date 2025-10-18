Ричмонд
«РВ»: российские военные заняли Троянду под Красноармейском

По информации источников канала, подразделения РФ ведут бои восточнее и севернее села.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные выбили украинских боевиков из села Троянда под Красноармейском, сообщил в субботу Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

По информации источников канала, в настоящее время подразделения РФ ведут бои восточнее и севернее села.

Ранее стало известно о выходе российских войск к селу Гришино под Красноармейском. Сообщалось о боях за ключевую транспортную артерию на территории города.

Также появилась информация о заходе военнослужащих РФ с севера и северо-востока в расположенный в десятке километров от Красноармейска Мирноград.