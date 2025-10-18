Трамп назвал встречу с Зеленским в Белом доме интересной и дружелюбной

Встреча Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Вашингтоне была «непростой», а в некоторые моменты «довольно эмоциональной», выяснил Axios. По информации CNN, разговор двух президентов был «напряженным, откровенным и порой неловким». После переговоров Зеленскому пришлось проводить пресс-конференцию за забором — вне территории Белого дома. Украинский лидер «еле держал себя в руках», но поделился некоторыми итогами беседы, которая длилась около 2,5 часов. В частности, он согласился с предложением Трампа прекратить боевые действия на текущей линии соприкосновения. Подробности — в материале «Газеты.Ru».
Встреча президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом доме «была непростой», пишет Axios со ссылкой на источники.
«Никто не кричал, но Трамп был жестким. В ходе встречи Трамп сделал несколько резких заявлений, и в некоторые моменты она была довольно эмоциональной»,
— говорится в публикации.
Собеседники CNN описали встречу президентов как «напряженную, откровенную и порой неловкую». Источник Axios назвал беседу, которая длилась около 2,5 часа — дольше запланированного — «плохой».
Зеленский активно настаивал на передаче Украине дальнобойных ракет Tomahawk, но ~Трамп «сопротивлялся и не проявлял гибкости»~. По информации Axios, украинский лидер планировал уехать из Вашингтона с обязательствами по новому оружию для Украины, но «обнаружил Трампа в совершенно ином настроении». В «прямом и честном» разговоре Трамп ясно дал понять, что ~Киев пока не получит ракеты большой дальности~, подчеркнули источники CNN.
Глава Белого дома подчеркнул, что сейчас его приоритет — дипломатия, а предоставление ракет Tomahawk может подорвать ее. Кроме того, у Трампа сложилось впечатление, что Украина стремится к эскалации и затягиванию конфликта.
Трамп после завершения встречи улетел на вертолете во Флориду без каких-либо комментариев для прессы. Позднее в социальной сети Truth Social он назвал прошедшую беседу «очень интересной и дружелюбной». Кроме того, он предложил России и Украине заключить сделку — ~прекратить боевые действия на текущей линии соприкосновения~.
"Линии собственности определяются войной и мужеством. Они должны остановиться там, где находятся.
Пусть оба заявят о победе, пусть история решит!" — написал глава Белого дома.
Аналогичный комментарий американский президент дал местным телеканалам. В Кремле пока не комментировали его заявление.
Зеленский в свою очередь назвал разговором с Трампом «предметным». В своем Telegram-канале он сообщил, что стороны обсудили позиции Украины на поле боя, «дальнобойность и ПВО», а также «дипломатические перспективы». По его мнению, Вашингтон для завершения боевых действий должен оказать давление на Москву.
«Мялся и дергал головой».
Некоторые из европейских лидеров были «озадачены очевидной переменой в позиции Трампа»,
заметил Axios. Несмотря на это, они подтвердили свою неизменную поддержку Украины. В частности, премьер-министр Великобритании Кир Стармер предложил поработать с США над проектом мирного соглашения для Украины в соответствии с планом Трампа из 20 пунктов для сектора Газа.
Затем Зеленский отправился общаться с журналистами. Однако ~проводить пресс-конференцию пришлось в общественном парке — за забором Белого дома~, а не на его территории. Свое выступление Зеленский начал на украинском языке, но потом поспешил перейти на английский.
«Простите… Я забыл, что я в Соединенных Штатах»,
— оправдывался он.
В ходе общения с журналистами Зеленский сообщил, что обсудил с Трампом гарантии безопасности для Украины и договорился с ним не поднимать больше тему о передаче ракет Tomahawk, поскольку «США не хотят эскалации». По его словам, ~ «самым сложным» и «очень чувствительным» будет вопрос территорий~.
«Это печально, но это территории Украины», — сказал Зеленский.
Кроме того, он согласился с Трампом, призвавшим стороны «остановиться там, где они находятся сейчас».
Издание kp.ru заметило, что украинский лидер «еле держал себя в руках», «мялся, уходил от прямых ответов и дергал головой».
«Этот вопрос мне?».
СМИ обратили внимание на некоторые нюансы визита Зеленского в США. В первую очередь было отмечено, что украинского лидера никто из представителей американской администрации не встретил в аэропорту. В результате у трапа самолета Зеленского приветствовали глава его офиса Андрей Ермак, новый посол Украины в США Ольга Стефанишина, а также экипаж воздушного судна, пишет РИА Новости.
Журналист кремлевского пула Александр Юнашев в своем Telegram-канале обратил внимание, что представителей СМИ на встрече Зеленского и Трампа разместили за спинами представителей украинской делегации. Репортеры «буквально нависали» над Зеленским, чтобы привлечь внимание главы Белого дома.
«Чтобы ответить на пару вопросов, адресованных ему (Трампу, кстати, задали уже десятки), ~Зеленскому пришлось буквально выворачивать шею~. Не верю, что протокольная служба поступила так без умысла», — заметил Юнашев.
Кроме того, Зеленский в ходе встречи с Трампом пропустил вопрос в свой адрес. Когда репортер обратилась по фамилии к украинскому лидеру, он в недоумении спросил: «Этот вопрос мне?».
Также выделился шеф Пентагона Пит Хегсет, сидевший напротив украинского лидера, — он надел галстук в цветах российского триколора.