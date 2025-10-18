Гросси заявил о начале ремонта поврежденных ЛЭП на Запорожской АЭС

ВСУ постоянно обстреливают Энергодар и район Запорожской АЭС, объекты станции не раз получали повреждения из-за атак беспилотников. Президент Владимир Путин назвал эти действия очень опасной практикой, которую следует прекратить. Он напомнил, что на Украине тоже есть работающие атомные станции, и допустил возможность зеркального ответа на удары по ЗАЭС.