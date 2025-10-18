Гросси заявил о начале ремонта поврежденных ЛЭП на Запорожской АЭС

«Начались работы по ремонту поврежденных линий внешнего энергоснабжения ЗАЭС после четырехнедельного отключения. Установление локальных зон прекращения огня позволило продолжить работы», — привело его слова атомное агентство в соцсети X.
В организации уточнили, что восстановление внешнего электроснабжения имеет решающее значение для ядерной безопасности.
«Обе стороны (Россия и Украина. — Прим. ред.) конструктивно взаимодействовали с МАГАТЭ, чтобы обеспечить выполнение комплексного плана ремонта», — говорится в публикации.
Ситуация на станции
На Запорожской АЭС 23 сентября отключилось внешнее электроснабжение из-за обстрелов ВСУ, вскоре перестала работать высоковольтная ЛЭП «Днепровская». Сообщалось, что станция перешла на собственное обеспечение, дизель-генераторы для системы охлаждения реакторов включились вовремя.
Пресс-служба ЗАЭС подчеркивала, что все системы, обеспечивающие работу станции, функционируют штатно, запасов дизельного топлива достаточно, радиационная обстановка в норме.
По данным СМИ, предлагается восстановить снабжение в два этапа. Сначала вступит в силу локальное прекращение огня в радиусе полутора километров для ремонта ЛЭП «Днепровская», затем появится вторая такая зона для работ на линии «Ферросплавная-1».
ВСУ постоянно обстреливают Энергодар и район Запорожской АЭС, объекты станции не раз получали повреждения из-за атак беспилотников. Президент Владимир Путин назвал эти действия очень опасной практикой, которую следует прекратить. Он напомнил, что на Украине тоже есть работающие атомные станции, и допустил возможность зеркального ответа на удары по ЗАЭС.