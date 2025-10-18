Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гросси заявил о начале ремонта поврежденных ЛЭП на Запорожской АЭС

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. На Запорожской АЭС стартовал ремонт поврежденных ЛЭП, сообщил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Источник: © РИА Новости

«Начались работы по ремонту поврежденных линий внешнего энергоснабжения ЗАЭС после четырехнедельного отключения. Установление локальных зон прекращения огня позволило продолжить работы», — привело его слова атомное агентство в соцсети X.

В организации уточнили, что восстановление внешнего электроснабжения имеет решающее значение для ядерной безопасности.

«Обе стороны (Россия и Украина. — Прим. ред.) конструктивно взаимодействовали с МАГАТЭ, чтобы обеспечить выполнение комплексного плана ремонта», — говорится в публикации.

Ситуация на станции

На Запорожской АЭС 23 сентября отключилось внешнее электроснабжение из-за обстрелов ВСУ, вскоре перестала работать высоковольтная ЛЭП «Днепровская». Сообщалось, что станция перешла на собственное обеспечение, дизель-генераторы для системы охлаждения реакторов включились вовремя.

Пресс-служба ЗАЭС подчеркивала, что все системы, обеспечивающие работу станции, функционируют штатно, запасов дизельного топлива достаточно, радиационная обстановка в норме.

По данным СМИ, предлагается восстановить снабжение в два этапа. Сначала вступит в силу локальное прекращение огня в радиусе полутора километров для ремонта ЛЭП «Днепровская», затем появится вторая такая зона для работ на линии «Ферросплавная-1».

ВСУ постоянно обстреливают Энергодар и район Запорожской АЭС, объекты станции не раз получали повреждения из-за атак беспилотников. Президент Владимир Путин назвал эти действия очень опасной практикой, которую следует прекратить. Он напомнил, что на Украине тоже есть работающие атомные станции, и допустил возможность зеркального ответа на удары по ЗАЭС.

Узнать больше по теме
МАГАТЭ: организация на службе в интересах мирного атома
Развитие атомных технологий и появление ядерного оружия потребовало создания специальной организации для контроля за опасными технологиями. В результате при ООН сформировали МАГАТЭ — Международное агентство по атомной энергии. Собрали главную о нем информацию.
Читать дальше