Орбан оценил шансы на установление мира на Украине после саммита в Венгрии

«Венгрия сегодня — та страна Европы, где есть большой шанс, что американо-российские переговоры приведут к миру. И где, возможно, могут реализоваться даже европейские точки зрения. Брюссель изолировался, но мы продолжаем переговоры», — написал Орбан в соцсети Facebook*.
Венгерский премьер напомнил, что Будапешт годами последовательно отстаивал свою миролюбивую позицию, именно поэтому столицу Венгрии выбрали для проведения саммита.
В четверг лидеры РФ и США провели восьмой с начала года телефонный разговор. По итогам беседы, продлившейся два с половиной часа, помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон без промедления начнут готовить новую встречу лидеров двух стран, которая может пройти в Будапеште. По словам Ушакова, столицу Венгрии предложил американский лидер, а президент России поддержал идею.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.