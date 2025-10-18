Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Орбан оценил шансы на установление мира на Украине после саммита в Венгрии

БУДАПЕШТ, 18 окт — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает высокими шансы на то, что саммит РФ-США приведет к установлению мира на Украине.

Источник: Reuters

«Венгрия сегодня — та страна Европы, где есть большой шанс, что американо-российские переговоры приведут к миру. И где, возможно, могут реализоваться даже европейские точки зрения. Брюссель изолировался, но мы продолжаем переговоры», — написал Орбан в соцсети Facebook*.

Венгерский премьер напомнил, что Будапешт годами последовательно отстаивал свою миролюбивую позицию, именно поэтому столицу Венгрии выбрали для проведения саммита.

В четверг лидеры РФ и США провели восьмой с начала года телефонный разговор. По итогам беседы, продлившейся два с половиной часа, помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон без промедления начнут готовить новую встречу лидеров двух стран, которая может пройти в Будапеште. По словам Ушакова, столицу Венгрии предложил американский лидер, а президент России поддержал идею.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

Узнать больше по теме
Биография Виктора Орбана: личная жизнь, карьера, фото
Виктор Орбан — премьер-министр Венгрии, известный своими нестандартными для западного политика идеями. О его биографии, личной жизни, карьерном пути и достижениях расскажем в этом материале.
Читать дальше