«Удар по мечте». На Западе признали провал Зеленского на встрече с Трампом

В пятницу Трамп встретился с Зеленским в Вашингтоне. Как сообщал CNN, глава Белого дома дал понять, что Киев не получит дальнобойные ракеты. В свою очередь, портал Axios написал, что переговоры были непростыми, а американский лидер был жестким. При этом один из источников издания вовсе сказал, что «они прошли плохо». Также Зеленскому пришлось проводить пресс-конференцию за забором Белого дома, а не на его территории.