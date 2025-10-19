Ричмонд
Минобороны: цели и задачи совместных учений «Бирлик-2025» успешно выполняются

В процессе тренировок военные специалисты объединяют усилия для создания новых тактик и стратегий боевых действий.

ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. На крупнейшем военном полигоне Узбекистана «Каттакурган» Центрального военного округа проводятся совместные региональные учения «Бирлик — 2025» (Единство), сообщает пресс-служба министерства обороны республики.

В военных учениях принимают участие подразделения министерств обороны пяти республик — Узбекистана, Казахстана, Таджикистана, Азербайджана и Кыргызстана.

Военнослужащие Узбекистана в третий раз одержали победу на соревнованиях в Корее.

В министерстве отметили, что проведенные в первые дни учений совместные занятия уже приносят свои плоды — значительно растут современные знания, опыт и боевая выучка военнослужащих.

«Это является результатом реформ, проводимых в последние годы в Новом Узбекистане во всех сферах, в том числе и в сфере международного военного сотрудничества. Именно поэтому данные учения имеют особое значение, поскольку они направлены на достижение вышеуказанных целей», — подчеркнули в Минобороны.

В ходе учений военнослужащие совместно разрабатывают современные методы и подходы, успешно выполняя поставленные задачи. В частности, на каждой учебной точке в практической форме отрабатываются новые формы ведения боя.

На занятиях по тактической подготовке, подготовке по связи и военно-медицинской подготовке подразделения обмениваются опытом, демонстрируя точные и уверенные действия по быстрому и эффективному уничтожению целей.

«Хамкорлик-2025»: завершились российско-узбекские военные тактические учения.

Кроме того, в рамках учений был проведен ряд соревнований. Участники проявили все свое мастерство, навыки и возможности на практике в конкурсах «Тактический стрелок» и «Сарбан».

В конце сентября в Ташкенте в рамках двустороннего военного сотрудничества между министерствами обороны Азербайджана и Узбекистана проводились совместные военные учения «Мяхарят — 2025».