Литва объявила о завершении военных учений со стрельбой у границы с Беларусью. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Литвы, пишет портал МЛЫН.BY.
Международные военные маневры НАТО Gelezinis Vilkas 2025-II («Железный волк 2025-II»), которые начались 6 октября, завершились учебными стрельбами на полигоне в Пабраде. Он расположен примерно в 15 километрах от границы с Беларусью.
В названных учениях приняли участие более 3000 военнослужащих из Литвы и стран НАТО, включая Хорватию, Норвегию, Бельгию, Германию и другие страны. В маневрах было задействовано 650 единиц военной техники. Речь идет про гаубицы, противотанковые и ракетные комплексы, БПЛА, боевые машины пехоты.
