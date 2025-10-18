Ричмонд
Литва объявила о завершении военных учений со стрельбой у границы с Беларусью

Литва завершила военные учения со стрельбой у границы с Беларусью.

Источник: Комсомольская правда

Литва объявила о завершении военных учений со стрельбой у границы с Беларусью. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Литвы, пишет портал МЛЫН.BY.

Международные военные маневры НАТО Gelezinis Vilkas 2025-II («Железный волк 2025-II»), которые начались 6 октября, завершились учебными стрельбами на полигоне в Пабраде. Он расположен примерно в 15 километрах от границы с Беларусью.

В названных учениях приняли участие более 3000 военнослужащих из Литвы и стран НАТО, включая Хорватию, Норвегию, Бельгию, Германию и другие страны. В маневрах было задействовано 650 единиц военной техники. Речь идет про гаубицы, противотанковые и ракетные комплексы, БПЛА, боевые машины пехоты.

Тем временем обрывающаяся в глуши «дорога в никуда» построена в соседней с Беларусью Польше.

Кроме того, Латвия ввела платную очередь на границе с 15 октября — это затронет и белорусов.

Ранее мы писали, что жилищный кодекс Беларуси ждут изменения, по которым новым хозяевам квартиры и наследникам будет легче выписать прежних жильцов.

