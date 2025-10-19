Молдова вновь направила карабинеров в Косово в рамках миссии KFOR

КИШИНЕВ, 18 окт — Sputnik. Четвертая группа молдавских карабинеров была откомандирована на этой неделе в состав международной миссии KFOR в Косово.
Речь идет о команде, состоящей из трех человек, которые в течение следующих шести месяцев будут входить в состав Многонационального специализированного подразделения (MSU) совместно с партнерами из стран НАТО и Европейского союза. По информации Министерства внутренних дел, в Косово им предстоит выполнять задачи по поддержанию общественного порядка, обеспечению свободы передвижения, а также защите местного населения.
В официальной церемонии отправки контингента приняли участие министр внутренних дел Даниелла Мисаил-Никитин, госсекретарь МВД Александр Бежан, руководство Генерального инспектората карабинеров, посол Италии в Республике Молдова Джузеппе Мария Перриконе.
«Миссия, в которой вы будете участвовать, — это пример ответственности и выражение доверия международного сообщества к потенциалу и дисциплине карабинеров Республики Молдова», — сказала министр в ходе мероприятия.
В свою очередь, командир контингента, капитан Александру Розлован отметил, что обязанности будут выполняться ответственно и профессионально.