Молдова вновь направила карабинеров в Косово в рамках миссии KFOR

Речь идет о команде, состоящей из трех человек, которые в течение следующих шести месяцев будут входить в состав Многонационального специализированного подразделения (MSU) совместно с партнерами из стран НАТО и Европейского союза. По информации Министерства внутренних дел, в Косово им предстоит выполнять задачи по поддержанию общественного порядка, обеспечению свободы передвижения, а также защите местного населения.