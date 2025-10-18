Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Медведев отреагировал на сообщения об отказе Трампа дать Tomahawk Украине

Слова президента США Дональда Трампа о возможной передаче Украине дальнобойных ракет Tomahawk были политической игрой, заявил заместитель главы Совета безопасности Дмитрий Медведев в телеграм-канале.

Источник: РИА "Новости"

«Зато главный миротворец удачно поиграл в “Томагавки”. В свойственной ему манере, напрягая мировое общественное мнение», — написал он.

Медведев напомнил, что предыдущий американский президент Джо Байден, которому Трамп регулярно ставит в вину начало российско-украинского конфликта, также не поддерживал идею об отправке Украине дальнобойного оружия.

Тем не менее отказ от передачи «Томагавков» не означает прекращение поставок вооружений Киеву, добавил Медведев.

«Но это, конечно, совсем не конец накачки Киева новым оружием. Продолжение следует, и нам надо быть готовыми к любому развитию событий», — заключил он.

Ранее Axios со ссылкой на источники написал, что в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским Трамп отказался от поставок Украине дальнобойных ракет Tomahawk. О возможной реализации этой идеи американский лидер говорил с начала октября.

По словам собеседников издания, президент США дал понять Зеленскому, что приоритетом для него сейчас является дипломатия, а поставки ракет могут подорвать эти усилия. После переговоров Трамп отметил, что США самим нужны «Томагавки», и выразил надежду, что конфликт можно будет разрешить без их применения.

Москва осуждает поставки оружия на Украину. Президент России Владимир Путин предупредил, что ракеты Tomahawk будут сбивать, а их поставка не изменит ситуацию на поле боя, но может негативно сказаться на отношениях между США и Россией.

Читайте РБК в Telegram.

Узнать больше по теме
Ракеты «Томагавк»: что это за оружие и почему вокруг него так много разговоров
Символ «дальней руки» ВМС США, ракеты «Томагавк» оказались у всех на слуху из-за заявлений Дональда Трампа о возможной их передачи Киеву. Малозаметный профиль полета, точные навигационные контуры, десятилетия модернизаций — в материале разбираем, что собой представляет это оружие и на что оно способно.
Читать дальше