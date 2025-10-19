Над Гагаузией нависла угроза ликвидации, заявил Влах

КИШИНЕВ, 18 окт — РИА Новости. Активист, общественный деятель Гагаузии Михаил Влах считает, что над автономией нависла угроза ликвидации, по его мнению, Кишинев постарается установить полный контроль над регионом, уничтожив там оставшиеся независимые органы власти.
В пятницу вышел указ президента Молдавии Майи Санду о созыве нового парламента 22 октября. Накануне Конституционный суд страны утвердил результаты парламентских выборов, согласно которым партия «Действие и солидарность» (ПДС) получила 55 мандатов, Патриотический блок — 26, партия «Альтернатива» — 8, «Наша партия» и «Демократия дома» — по шесть мест.
«Конституция больше не защищает народ — режим ПДС захватил все институты власти в нашей стране, а Конституционный суд узаконил в очередной раз фальсификации. Сегодня над Гагаузией нависла угроза ликвидации. После утверждения мандатов президентка постарается установить полный контроль над автономией и уничтожить оставшиеся независимые органы власти», — написал Влах в своем Telegram-канале.
По его словам, глава Гагаузии Евгения Гуцул и вся автономия стали для властей Молдавии угрозой.
«Узурпаторы боятся народного гнева, но всё равно продолжают давить на регион… Арест Евгении Гуцул, законного лидера гагаузского региона, и давление на автономию — это не просто политические шаги, это плевок в лицо всем гагаузам мира. На протяжении 35 лет наш народ стоит за одно — за православие, суверенитет, независимость, нейтралитет и против румынизации. Мы — гагаузы, и нас не сломить», — подчеркнул он.
Суд в Кишиневе 5 августа вынес обвинительный приговор Гуцул, осудив ее на семь лет лишения свободы с немедленным исполнением. По делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии «Шор» она была признана виновной, что вызвало резкую критику защиты и сторонников. Глава Гагаузской автономии назвала приговор «политической расправой по указке сверху» и обвинила Санду в применении репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Апелляционная палата 8 октября начала рассматривать жалобу стороны защиты. Адвокаты Гуцул подали четыре ходатайства, требуя ее немедленного освобождения из-под стражи, но они были отклонены.
По итогам парламентских выборов в Молдавии 28 сентября голоса распределились почти поровну между правящей прозападной партией «Действие и солидарность» (ПДС) президента Санду и выступающей за улучшение отношений с Россией оппозицией, представленной несколькими партиями. ПДС набрала 50,2%, оппозиционные партии, включая Патриотический блок, — 49,8%. При этом правящая партия получила перевес за счет молдавской диаспоры в Европе, тогда как оппозиция выиграла выборы внутри страны.
В течение нескольких предыдущих лет режим Санду использовал любые способы не допустить оппозицию к власти — в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов. В день выборов оппозиция заявляла о массовых фальсификациях на зарубежных участках. В России, где проживают порядка 400 тысяч граждан Молдавии, были открыты лишь два избирательных участка в Москве, на которые выделили всего 10 тысяч бюллетеней. Кроме того, Кишинев создавал препятствия для избирателей в Приднестровье, многие из которых имеют молдавское гражданство и традиционно голосуют против партии власти.
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед президентскими выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.