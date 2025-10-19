Пойсик: в Молдове PAS проигралa выборы

Электоральные манипуляции с прошедших в прошлом году президентских выборов в Молдове года совсем не изменились. Такое мнение высказал в беседе со Sputnik Молдова доктор экономических наук Михаил Пойсик.
При этом, отметил он, на этом фоне сильно изменилась ситуация с экономикой — экспорт падает, внутренние и внешние долги стремительно растут, и никто не собирается менять ситуацию.
«По сути, повторилась та же картина, что и на президентских выборах. Резко усилилось давление на оппозицию и запугивание населения. Мне, например, пришла СМС с предупреждением об ответственности за “подкуп избирателей” и призывом сообщать о любых подобных фактах. Доходило до того, что массированные рассылки с угрозами получали обычные владельцы телефонных номеров», — отметил Пойсик.
По словам эксперта, во время избирательной кампании было много информационного шума и обмана. Собеседник считает, что главной манипуляцией прошедших выборов было утверждение о том, что, если граждане не выберут PAS, Молдова не попадет в Европу.
«Все забывают, что еще в 2014 году было подписано Соглашение об ассоциации: 90% импортных пошлин из ЕС были обнулены сразу, остальные 10% — поэтапно (3, 5 и 10 лет) и уже тоже обнулены. Для нас же сохранились нетарифные ограничения — тарифные и технические барьеры», — заявил собеседник.
По словам Пойсика, последние данные показывают, что экспорт из Молдовы в ЕС падает, а импорт растет. Соотношение экспорта к импорту ухудшилось: если раньше было 1 к 2,5, то сейчас — примерно 1 к 3,2. Особую обеспокоенность у экономиста также вызывает ускоренный рост количества долгов: за первое полугодие внешний долг увеличился более чем на 500 млн долларов — темп выше, чем в предыдущие годы.