Пойсик: в Молдове PAS проигралa выборы

По словам Пойсика, последние данные показывают, что экспорт из Молдовы в ЕС падает, а импорт растет. Соотношение экспорта к импорту ухудшилось: если раньше было 1 к 2,5, то сейчас — примерно 1 к 3,2. Особую обеспокоенность у экономиста также вызывает ускоренный рост количества долгов: за первое полугодие внешний долг увеличился более чем на 500 млн долларов — темп выше, чем в предыдущие годы.