В Ереване началось многотысячное шествие сторонников Карапетяна

ЕРЕВАН, 18 окт — РИА Новости. Сторонники находящегося в Армении под арестом предпринимателя Самвела Карапетяна начали многотысячное шествие в Ереване, сообщил корреспондент РИА Новости.

Источник: РИА "Новости"

После митинга на площади Свободы протестующие направились по центральным улицам столицы к зданию службы национальной безопасности.

Участники скандируют «свобода».

Преследование Карапетяна

Владелец компании «Ташир Групп» находится в заключении с 18 июня. Ему предъявили обвинения и арестовали за поддержку Армянской апостольской церкви после нападок на нее властей. Бизнесмен вину не признал и назвал руководство страны несостоятельным.

Защита считает, что он подвергается политическому преследованию за поддержку ААЦ. Адвокат бизнесмена Роберт Амстердам пообещал проинформировать международные инстанции о проблеме политических заключенных в Армении и обратиться в Европейский суд по правам человека и другие инстанции.

Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда «Ташир» — сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины.

Также часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.

