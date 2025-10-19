Чем известен сотрудник администрации Калининграда Роман Бартош, которого задержали по подозрению в мошенничестве

Обязанности Бартоша связаны с контролем и координацией строительных и хозяйственных проектов, включая благоустройство, ремонт и реконструкцию объектов. В их числе — корпус школы № 12, Философский мост. Чиновник отвечал также за взаимодействие с ресурсоснабжающими организациями, активно участвовал в работе комиссии и комитетов, связанных с городским хозяйством и строительством. Бартош входил в состав некоторых из них. Участвовал, в частности, в обсуждении вопросов, связанных с расселением аварийной высотки на Московском проспекте.