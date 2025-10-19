Партия коммунистов сформирует отдельную фракцию в новом составе парламента

КИШИНЕВ, 18 окт — Sputnik. Партия коммунистов Молдовы (ПКРМ) провела в субботу заседание центрального комитета, на котором обсуждались итоги выборов в парламент.
В ПКРМ констатировали, что выборы проходили в условиях беспрецедентного использования административного ресурса, психологического давления, идеологического террора против избирателей со стороны правящей партии «Действие и солидарность» (PAS). Говорилось также об ограничении возможности проголосовать для сотен тысяч граждан Молдовы, проживающих в Приднестровье и России, о манипуляциях с бюллетенями, в особенности на зарубежных участках.
Сославшись на договор о создании Патриотического избирательного блока, в котором говорится о том, что блок завершает свою деятельность в день признания итогов выборов Конституционным судом, пленум ЦК ПКРМ принял решение о формировании отдельной фракции Партии коммунистов в новом составе парламента.
При этом ПКРМ намерена инициировать создание широкой оппозиционной коалиции против злоупотреблений властей.
«Принципиально важно понимать, что необходимое нашей стране объединение патриотических сил не может и не должно ограничиваться сугубо партийными или парламентскими рамками. В условиях, когда правящий режим целенаправленно раскалывает общество на противоборствующие лагеря, искусственно нагнетает конфронтацию между различными группами населения, что особенно ярко проявилось в ходе прошедших выборов… мы должны стать силой, консолидирующей расколотое общество, инициировать масштабный общенациональный диалог», — говорится в постановлении ЦК ПКРМ.
По итогам выборов, прошедших в Молдове 28 сентября, в парламент прошли три политические партии и два электоральных блока. Как ранее заявили в ЦИК, партия «Действие и солидарность» (PAS) получает 55 мандатов, Патриотический блок — 26, блок «Альтернатива» — восемь, «Наша партия» — шесть, партия «Демократия дома» — шесть мандатов. Конституционный суд Молдовы по итогам заседания 16 октября утвердил результаты голосования и мандаты депутатов новоизбранного парламента, несмотря на то, что Патриотический блок потребовал от КС не признавать итоги выборов, ссылаясь на многочисленные нарушения, допущенные в ходе избирательного процесса.