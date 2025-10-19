Партия коммунистов сформирует отдельную фракцию в новом составе парламента

По итогам выборов, прошедших в Молдове 28 сентября, в парламент прошли три политические партии и два электоральных блока. Как ранее заявили в ЦИК, партия «Действие и солидарность» (PAS) получает 55 мандатов, Патриотический блок — 26, блок «Альтернатива» — восемь, «Наша партия» — шесть, партия «Демократия дома» — шесть мандатов. Конституционный суд Молдовы по итогам заседания 16 октября утвердил результаты голосования и мандаты депутатов новоизбранного парламента, несмотря на то, что Патриотический блок потребовал от КС не признавать итоги выборов, ссылаясь на многочисленные нарушения, допущенные в ходе избирательного процесса.