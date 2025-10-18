CNN: в Вашингтоне обсуждают возможную встречу Трампа с Ким Чен Ыном

Дискуссии находятся на раннем этапе, а в администрации американского президента нет уверенности, что встреча состоится, сообщает телекомпания, ссылаясь на информацию двух чиновников. Отмечается, что логистические вопросы, касающиеся организации встречи такого уровня, пока не были проработаны, поскольку контактов между Вашингтоном и Пхеньяном, которые были во время первого президентского срока Трампа, нет.