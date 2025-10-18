Мерц заявил, что визит в США прошел не так, как хотел Зеленский

«Визит прошел не так, как хотел Зеленский. Думаю, я могу сказать это и здесь», — утверждал Мерц в ходе общения с гражданами в городе Мешеде на западе страны. Его слова приводит телеканал N-tv. Канцлер также рассказал, что вечером 17 октября долго разговаривал с Зеленским по телефону.
Визит Зеленского в США, по мнению Мерца, продемонстрировал, что Киеву необходима европейская помощь. Мерц будет работать над поддержкой Украины как в «финансовом и политическом, так и в военном отношении». Европа, как утверждал глава правительства ФРГ, должна оказать помощь, потому что «конфликт может быть завершен только в том случае, если Украина будет сильной в военном отношении».
17 октября Трамп встретился с Зеленским в Белом доме, в том числе обсуждались вопросы поставок вооружений на Украину и предстоящая встреча президента РФ Владимира Путина и лидера США в Будапеште.
Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что Трамп заявил Зеленскому, что США в данный момент не намерены поставлять ракеты Tomahawk Украине. По данным издания, американский лидер дал понять, что его приоритетом сейчас является дипломатия, а поставки ракет могут ее подорвать. Белый дом подтвердил эту информацию и заверил, что президент США продолжит работать над мирным урегулированием конфликта на Украине.