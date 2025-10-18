Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мерц заявил, что визит в США прошел не так, как хотел Зеленский

БЕРЛИН, 18 октября. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что визит в Белый дом и встреча с президентом США Дональдом Трампом прошли не так, как рассчитывал Владимир Зеленский.

Источник: Reuters

«Визит прошел не так, как хотел Зеленский. Думаю, я могу сказать это и здесь», — утверждал Мерц в ходе общения с гражданами в городе Мешеде на западе страны. Его слова приводит телеканал N-tv. Канцлер также рассказал, что вечером 17 октября долго разговаривал с Зеленским по телефону.

Визит Зеленского в США, по мнению Мерца, продемонстрировал, что Киеву необходима европейская помощь. Мерц будет работать над поддержкой Украины как в «финансовом и политическом, так и в военном отношении». Европа, как утверждал глава правительства ФРГ, должна оказать помощь, потому что «конфликт может быть завершен только в том случае, если Украина будет сильной в военном отношении».

17 октября Трамп встретился с Зеленским в Белом доме, в том числе обсуждались вопросы поставок вооружений на Украину и предстоящая встреча президента РФ Владимира Путина и лидера США в Будапеште.

Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что Трамп заявил Зеленскому, что США в данный момент не намерены поставлять ракеты Tomahawk Украине. По данным издания, американский лидер дал понять, что его приоритетом сейчас является дипломатия, а поставки ракет могут ее подорвать. Белый дом подтвердил эту информацию и заверил, что президент США продолжит работать над мирным урегулированием конфликта на Украине.

Узнать больше по теме
Фридрих Мерц: биография канцлера Германии, лидера ХДС, бизнесмена, юриста и пилота
Парламентские выборы 2025 года в Германии прошли практически без скандалов, спокойно и основательно. Христианско-демократический союз во главе с Фридрихом Мерцем получил 28,5% голосов избирателей, оставив АдГ Алисы Вайдель и СДПГ Олафа Шольца далеко позади. Возглавляющий партию политик стал новым канцлером: собрали главное из его биографии.
Читать дальше