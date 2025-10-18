Египет возглавит международный воинский контингент для Газы

Египет станет руководящей страной международного воинского контингента, который планируется направить в сектор Газа. Об этом сообщила британская газета The Guardian со ссылкой на источники.
По данным издания, значительное число военнослужащих для участия в формировании «стабилизационного корпуса» направят также Азербайджан, Индонезия и Турция.
По сведениям издания, США совместно с европейскими странами намерены представить на голосование Совета Безопасности ООН проект резолюции о создании международного контингента для сектора Газа, где будут подробно прописаны его полномочия. При этом, как уточняет The Guardian, Вашингтон настаивает, чтобы корпус действовал на основании мандата ООН.
В то же время США выступают против того, чтобы размещенные в Газе военные действовали под эгидой формального миротворческого контингента ООН. Вашингтон, по данным издания, настаивает на присвоении корпусу статуса, аналогичного международным силам в Гаити, которые ведут борьбу с организованными преступными группировками.
При этом Египет, по информации источников, пока не согласился на предложенный формат размещения. Издание также уточняет, что страны Европы не планируют направлять своих военнослужащих для обеспечения безопасности в Газе.
Ранее сообщалось, что при авиаударе Израиля по автомобилю в Газе погибли 11 человек.