Всё больше американцев отказываются от гражданства США

Ежегодно от 5 до 6 тысяч американцев, постоянно проживающих за рубежом, разрывают правовую связь с Соединёнными Штатами. Хотя традиционно основными причинами назывались налоговые и логистические сложности, сейчас многие прямо ссылаются на недовольство внутренней и внешней политикой страны.
Некоторые респонденты указали, что решающим аргументом для них стал «страх перед возмездием со стороны администрации президента Штатов Дональда Трампа», отметив, что США превратились в «излишне мстительное» государство, отличающееся от страны, которую они когда-то покинули.
Ранее The Economist сообщал, что большинство американцев недовольны работой действующего главы Штатов — 54% респондентов дали негативную оценку его деятельности. Наибольшую критику вызвала политика в сфере инфляции (60% неодобрения) и экономики (53% негативных оценок). Опрос YouGov и Economist показал, что лишь 40% граждан поддерживают действия главы Белого дома.
