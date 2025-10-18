Ричмонд
Всё больше американцев отказываются от гражданства США

Всё больше американских экспатриантов принимают решение об отказе от гражданства США, причём политические мотивы становятся всё более значимым фактором. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на данные иммиграционных адвокатов.

Ежегодно от 5 до 6 тысяч американцев, постоянно проживающих за рубежом, разрывают правовую связь с Соединёнными Штатами. Хотя традиционно основными причинами назывались налоговые и логистические сложности, сейчас многие прямо ссылаются на недовольство внутренней и внешней политикой страны.

Некоторые респонденты указали, что решающим аргументом для них стал «страх перед возмездием со стороны администрации президента Штатов Дональда Трампа», отметив, что США превратились в «излишне мстительное» государство, отличающееся от страны, которую они когда-то покинули.

Ранее The Economist сообщал, что большинство американцев недовольны работой действующего главы Штатов — 54% респондентов дали негативную оценку его деятельности. Наибольшую критику вызвала политика в сфере инфляции (60% неодобрения) и экономики (53% негативных оценок). Опрос YouGov и Economist показал, что лишь 40% граждан поддерживают действия главы Белого дома.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

