Вэнс отреагировал на сообщения о «российском» галстуке главы Пентагона

Напомним, министр обороны США Пит Хегсет присутствовал на встрече президента Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в галстуке, сочетавшем белый, синий и красный цвета в последовательности, соответствующей российскому флагу. При этом другие участники переговоров, включая самого Трампа, предпочли однотонные аксессуары. Хегсет занял место слева от американского президента, между ними расположился исполняющий обязанности советника по национальной безопасности Марко Рубио, а справа от Трампа находились вице-президент Джей Ди Вэнс и министр финансов Скотт Бессент.