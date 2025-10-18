Ричмонд
Вэнс отреагировал на сообщения о «российском» галстуке главы Пентагона

Вице-президент США Джей Ди Вэнс прокомментировал ситуацию с галстуком министра обороны Пита Хегсета, который появился на встрече с украинским лидером в аксессуаре с цветами российского флага. Об этом сообщают американские СМИ.

«Или, может быть, он носил цвета Америки», — написал Вэнс в социальной сети Х, реагируя на скандальную публикацию.

Напомним, министр обороны США Пит Хегсет присутствовал на встрече президента Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в галстуке, сочетавшем белый, синий и красный цвета в последовательности, соответствующей российскому флагу. При этом другие участники переговоров, включая самого Трампа, предпочли однотонные аксессуары. Хегсет занял место слева от американского президента, между ними расположился исполняющий обязанности советника по национальной безопасности Марко Рубио, а справа от Трампа находились вице-президент Джей Ди Вэнс и министр финансов Скотт Бессент.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

