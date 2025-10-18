Британский фельдмаршал не видит шансов на победу Украины в конфликте с РФ

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что изначально ожидал победы России на Украине в течение первой недели после начала боевых действий. По его словам, тот факт, что конфликт продолжается уже четвёртый год, не лучшим образом характеризует российскую военную машину. Кроме того, американский лидер утверждал, что готовая сделка по урегулированию украинского кризиса существовала несколько месяцев назад.