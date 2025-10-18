Нетаньяху заявил, что КПП «Рафах» не будет открыт «до дальнейшего уведомления»

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе Египта и сектора Газа останется закрытым «до дальнейшего уведомления». Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, сообщает ТАСС.
«Контрольно-пропускной пункт “Рафах” не будет открыт до дальнейшего уведомления. Вопрос о его открытии будет рассматриваться в зависимости от того, выполняет ли ХАМАС свою часть работы по возвращению погибших заложников и реализации согласованного плана», — говорится в заявлении канцелярии Нетаньяху.
Ранее в этот же день посольство Палестины в Каире со своей стороны заявило, что КПП «Рафах» на границе Египта и Газы возобновит работу 20 октября.
Ранее предполагалось, что КПП «Рафах» в соответствии с соглашением о прекращении огня в палестинском анклаве возобновит свою работу в обоих направлениях уже на этой неделе. Израильские власти однако решили не открывать погранпереход из-за нарушения, как они утверждают, движением ХАМАС обязательства по возвращению тел погибших заложников.
9 октября президент США Дональд Трамп объявил, что представители Израиля и палестинского движения ХАМАС достигли договоренностей по первому этапу мирного плана, предполагающего освобождение всех удерживаемых в Газе заложников и отвод войск Израиля на согласованные позиции.
В ночь на 10 октября канцелярия Нетаньяху проинформировала, что правительство утвердило сделку по освобождению всех заложников. Соглашение о прекращении огня вступило в силу с 10 октября. -0-