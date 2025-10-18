APA: Австрия поддержит 19-й пакет антироссийских санкций

Австрия намерена одобрить 19-й пакет ограничительных мер против России на заседании министров иностранных дел Евросоюза, которое состоится в понедельник, 20 октября, в Люксембурге. Об этом сообщило агентство APA со ссылкой на заявление австрийского Министерства иностранных дел.