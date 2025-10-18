На Таймс-сквер проходит масштабная антиправительственная акция No Kings

Ранее Life.ru сообщал, что 12 октября в Тбилиси прошло массовое антиправительственное шествие с участием нескольких сотен человек. Демонстранты прошли от парка Вера к зданию парламента, требуя освобождения задержанных во время предыдущих акций протеста. Полиция не препятствовала движению колонны по проезжей части.