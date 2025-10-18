Талонов на питание из-за шатдауна могут лишиться 42 млн американцев

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 42 млн американцев уже в ноябре могут перестать получать талоны на питание из-за продолжения шатдауна правительства США. Об этом сообщает телеканал CNN.
По данным телеканала, каждый восьмой американец пользуется поддержкой при приобретении продуктов питания через программу продовольственной помощи SNAP. На сегодняшний день пока неизвестно, как власти США будут искать средства для продолжения выплаты пособий.
«Примерно 42 млн человек сталкиваются с риском утраты жизненно необходимой продовольственной помощи в ноябре из-за приостановления работы федерального правительства», — указывает CNN.
1 октября в США официально начался шатдаун — работа правительства была приостановлена после того, как представители правящей Республиканской и оппозиционной Демократической партий в Конгрессе не смогли договориться о ряде статей расходов, в том числе в сфере здравоохранения.
Глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что приостановка работы правительства США может наносить экономический ущерб стране в размере до $15 млрд в день.
Кроме того, Министерство энергетики страны сообщило, что вынуждено отправить в неоплачиваемый отпуск или уволить тысячи специалистов, задействованных в модернизации американского ядерного арсенала. -0-