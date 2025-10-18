Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев посетил полигон Капустин Яр в Астраханской области. О своей рабочей поездке в Южный федеральный округ он сообщил во «Вконтакте».
Медведев также рассказал, что на полигоне Капустин Яр прошли испытания новых перспективных образцов российского вооружения. Как отметил зампредседателя Совбеза, подобные испытания являются регулярной практикой на этом объекте.
«Сегодня мы наблюдали за ходом очередного этапа испытаний перспективных образцов вооружений, что обычно и делается на полигоне», — сказал Медведев.
Он добавил, что во время предыдущей демонстрации в апреле текущего года возник ряд вопросов, требовавших решения.
«Сегодня были представлены результаты исполнения проделанной работы», — пояснил заместитель председателя Совета безопасности.