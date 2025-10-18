Ричмонд
Дмитрий Медведев посетил полигон Капустин Яр в Астраханской области

Медведев заявил, что в РФ продолжается работа по повышению точности и дальности применения средств поражения ВС РФ.

Источник: Комсомольская правда

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев посетил полигон Капустин Яр в Астраханской области, где прошли испытания перспективных образцов вооружений армии РФ. Об этом политик рассказал в личном канале в мессенджере MAX.

«Рабочая поездка в ЮФО. Полигон Капустин Яр», — написал он, показав также кадры видео с посещением объекта..

Медведев также уточнил, что в России продолжается работа по повышению точности и дальности применения высокоточных средств поражения Вооруженных сил России для обеспечения новых возможностей уничтожения и обеспечения безопасности.

Ранее KP.RU сообщал, что президент России Владимир Путин посетил полигон «Мулино» в Нижегородской области, где проходил основной этап учений «Запад-2025».

