Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев посетил полигон Капустин Яр в Астраханской области, где прошли испытания перспективных образцов вооружений армии РФ. Об этом политик рассказал в личном канале в мессенджере MAX.
«Рабочая поездка в ЮФО. Полигон Капустин Яр», — написал он, показав также кадры видео с посещением объекта..
Медведев также уточнил, что в России продолжается работа по повышению точности и дальности применения высокоточных средств поражения Вооруженных сил России для обеспечения новых возможностей уничтожения и обеспечения безопасности.
Ранее KP.RU сообщал, что президент России Владимир Путин посетил полигон «Мулино» в Нижегородской области, где проходил основной этап учений «Запад-2025».