Санду нарушила закон, считает депутат молдавского парламента

Ранее действующий молдавский премьер Дорин Речан сообщил, что не намерен быть главой кабмина еще четыре года, добавив, что уходит из политики. Лидер правящей партии «Действие и солидарность» (ПДС) Игорь Гросу заявил 14 октября, что политсила предложит президенту Майе Санду выдвинуть проживающего на Украине бизнесмена Александра Мунтяну кандидатом на пост премьер-министра. В интервью молдавским СМИ Санду призналась, что обсуждала с ПДС кандидата на пост нового премьера, хотя официальные консультации по этому поводу на тот момент еще не начались. Санду заявила, что возьмёт на себя ответственность за выдвижение этой кандидатуры. Согласно конституции Молдавии, кандидатура премьера выдвигается президентом после консультаций с парламентскими фракциями.