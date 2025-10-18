Ричмонд
Крупное месторождение золота с запасами более 40 тонн обнаружили в Китае

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Крупное месторождение золота с запасами более 40 т обнаружено в провинции Ганьсу на северо-западе Китая. Об этом сообщает TV BRICS.

Открытие было сделано с помощью современных методов геохимической разведки. Это дает ценный практический опыт для разведки золота в аналогичных регионах.

Поиск нового месторождения в провинции Ганьсу является частью национального плана по расширению минерально-сырьевой базы Китая. В январе этого года геологическая служба Китая объявила, что в ряде регионов страны, включая Внутреннюю Монголию и Хэйлунцзян, было найдено 168 т золота. -0-