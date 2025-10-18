Медведев посетил полигон Капустин Яр в Астраханской области

Ранее в ходе ключевого этапа учений «Запад-2025» на полигоне «Мулино» в Нижегородской области президент РФ Владимир Путин лично ознакомился с образцами вооружения и военной техники, используемыми на манёврах. Сообщается, что президент осмотрел гибридные мотоциклы «Бульдог» и «Кайо-Т4», а также изучил подкапотное пространство бронеавтомобилей «Сармат» и «Улан-U2».