Медведев посетил полигон Капустин Яр в Астраханской области

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев совершил рабочую поездку на полигон Капустин Яр в Астраханской области. Об этом политик сообщил в своём аккаунте в социальной сети.

Источник: Life.ru

Медведев посетил полигон Капустин Яр. Видео © Max/Дмитрий Медведев.

«Рабочая поездка в ЮФО. Полигон Капустин Яр», — написал Медведев в Max.

В ходе визита Медведев наблюдал за испытаниями перспективных образцов военной техники и ознакомился с различными видами вооружений, включая зенитно-пушечные и зенитно-пулеметные системы, а также дроны-перехватчики. Полигон Капустин Яр традиционно является одной из ключевых испытательных площадок для новейших разработок российского оборонно-промышленного комплекса.

Ранее в ходе ключевого этапа учений «Запад-2025» на полигоне «Мулино» в Нижегородской области президент РФ Владимир Путин лично ознакомился с образцами вооружения и военной техники, используемыми на манёврах. Сообщается, что президент осмотрел гибридные мотоциклы «Бульдог» и «Кайо-Т4», а также изучил подкапотное пространство бронеавтомобилей «Сармат» и «Улан-U2».

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

