В Белом доме заявили, что администрация США может пойти на крайние меры при продолжении шатдауна

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Администрация США в случае продолжения приостановки финансирования работы федерального правительства (шатдаун) может пойти на крайние меры и навсегда свернуть множество программ, поддерживаемых Демократической партией. Об этом заявил глава Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет, сообщает ТАСС.
«Посмотрим, что произойдет, если правительство не возобновит работу на следующей неделе. Я на самом деле не знаю, сколько это продлится. Возможно, республиканцам придется перейти к крайним мерам», — предупредил Хассет, возложив вину за шатдаун на оппонентов администрации из Демократической партии.
Президент США Дональд Трамп в свою очередь заявил, что временное прекращение работы правительства дало его администрации возможность навсегда свернуть программы демократов, с которыми не согласна Республиканская партия. «Мы сворачиваем программы демократов, которых мы не хотели. Демократы совершили ошибку — они не поняли, что это дает мне право сокращать программы, которых республиканцы никогда не хотели. И мы занимаемся этим, мы сокращаем их на постоянной основе», — сказал глава Белого дома.
Трамп ранее неоднократно предупреждал, что шатдаун может привести к увольнениям федеральных служащих и сокращению «любимых проектов» Демократической партии.
В США 1 октября официально начался шатдаун — работа правительства была приостановлена после того, как представители правящей Республиканской и оппозиционной Демократической партий в Конгрессе не смогли договориться о ряде статей расходов. Глава Минфина США Скотт Бессент позднее заявил, что приостановка работы правительства может наносить экономический ущерб стране в размере до $15 млрд в день. -0-