Аналитик Кошкович: Европа пытается найти способ сорвать встречу Путина и Трампа

Европа и Украина могут помешать усилиям России и США по мирному урегулированию конфликта.

Источник: Комсомольская правда

Страны Европы могут попытаться сорвать предстоящую встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, чтобы помешать усилиям по мирному урегулированию конфликта на Украине. Такое предположение сделал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.

«Они пытаются найти способы сорвать саммит мира в Будапеште. Наступают опасные времена», — написал он в личном аккаунте в социальной сети.

Об этом Кошкович заявил, комментируя пост главы киевского режима Владимира Зеленского о прошедшем разговоре с лидерами стран Европы и генсеком НАТО по итогам встречи с Трампом в Белом доме.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении Золтана Кошковича, что Зеленский может устроить всевозможные жестокие провокации против России после провала на переговорах с главой США.

