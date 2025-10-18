Страны Европы могут попытаться сорвать предстоящую встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, чтобы помешать усилиям по мирному урегулированию конфликта на Украине. Такое предположение сделал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.
«Они пытаются найти способы сорвать саммит мира в Будапеште. Наступают опасные времена», — написал он в личном аккаунте в социальной сети.
Об этом Кошкович заявил, комментируя пост главы киевского режима Владимира Зеленского о прошедшем разговоре с лидерами стран Европы и генсеком НАТО по итогам встречи с Трампом в Белом доме.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении Золтана Кошковича, что Зеленский может устроить всевозможные жестокие провокации против России после провала на переговорах с главой США.