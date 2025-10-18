Экс-конгрессмен Сантос находился в тюрьме 84 дня вместо 87 месяцев

Республиканец Сантос неожиданно одержал победу на выборах в конгресс в 2022 году. Прославился он тем, что представил фальшивую биографию и делал скандальные заявления. Перед арестом Сантос активно вел социальные сети, где называл себя «легендой». Видео для своих сторонников на платформе Cameo он размещал вплоть до самого ареста. За каждое опубликованное видео он брал как минимум 300 долларов.