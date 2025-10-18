Экс-конгрессмен Сантос находился в тюрьме 84 дня вместо 87 месяцев

Бывший американский конгрессмен Джордж Сантос, приговор которому был смягчен по решению президента США Дональда Трампа, провел в тюрьме всего 84 дня вместо назначенных ему 87 месяцев. Об этом сообщает газета New York Post.
О смягчении наказания для Сантоса глава Белого дома объявил в пятницу в соцсети Truth Social и пожелал экс-конгрессмену «отличной жизни». В этот же день экс-политик был выпущен на свободу.
В апреле суд приговорил Сантоса к 87 месяцам лишения свободы, признав его виновным по 23 обвинениям, включая хищение пожертвований сторонников, незаконное получение пособий по безработице и сокрытие финансовой информации.
За решеткой Сантос должен был находиться до 28 сентября 2031 года. В результате, в заключении он провел меньше трех месяцев из положенного срока.
Республиканец Сантос неожиданно одержал победу на выборах в конгресс в 2022 году. Прославился он тем, что представил фальшивую биографию и делал скандальные заявления. Перед арестом Сантос активно вел социальные сети, где называл себя «легендой». Видео для своих сторонников на платформе Cameo он размещал вплоть до самого ареста. За каждое опубликованное видео он брал как минимум 300 долларов.
Ранее газета The Wall Street Journal писала, что Трамп превратил «в ад» жизни 37 помилованных экс-президентом США Джо Байденом.