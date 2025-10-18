В Турции найден мертвым администратор Telegram-канала «Утро Дагестан» Абакаров

Администратор Telegram-канала «Утро Дагестан» Абакар Абакаров найден мертвым на вилле в Стамбуле. Его тело обнаружила уборщица: мужчина лежал на полу в луже крови. В день смерти он зашел в здание с неизвестным человеком, который позже покинул виллу с двумя сумками в руках. По заявлению дагестанской диаспоры в Турции, Абакарова «зверски убили». В России мужчина объявлен в розыск: по версии следствия, он причастен к организации массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы в 2023 году.