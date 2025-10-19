В Молдавии назвали кандидата на пост премьера ставленником Макрона

«И Майя Санду сейчас будет ломать всех через колено и убеждать, что вот этот гражданин, который жил до сих пор на Украине, — идеальная кандидатура. Она себя ведет уже как узурпатор, как человек, который просто открыто, об этом уже, кстати, пишут многие политологи, плюет на конституцию, на закон, на кодекс о выборах, на все законодательство. То есть типичный маленький тиран в бедной, нищей стране, но тиран, который имеет мощную внешнюю поддержку. От соросят (ставленники Фонда Сороса, который признан нежелательным в РФ — ред.), от глобалистов, от того же Эммануэля Макрона с рейтингом в 15%», — пояснил он.