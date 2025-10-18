Ричмонд
Вагенкнехт потребовала вызвать посла Польши из-за дела о «Северных потоках»

Политик подчеркнула, что правящая коалиция в составе блока ХДС/ХСС и СДПГ должна использовать все средства для привлечения виновных к ответственности.

Источник: Аргументы и факты

Лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW) Сара Вагенкнехт заявила, что правительство Германии должно было вызвать посла Польши в связи с решением суда Варшавы. Польская судебная инстанция отказала в экстрадиции в ФРГ гражданина Украины, подозреваемого в причастности к подрывам газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2».

«Дело о подрывах “Северных потоков” не завершено! Как может канцлер ФРГ Мерц молчать, когда глава правительства соседней страны одобряет освобождение подозреваемого в причастности к акту государственного терроризма и подрыву нашей энергетической инфраструктуры?» — написала Вагенкнехт в своем блоге.

Политик подчеркнула, что правящая коалиция в составе блока ХДС/ХСС и СДПГ должна использовать все юридические и дипломатические средства для привлечения виновных к ответственности.

Она также назвала абсурдной ситуацию, при которой Германия продолжает поставки оружия Украине, но не поднимает вопрос о компенсации за поврежденную энергетическую инфраструктуру.

«Это правительство ФРГ — позор для нашей страны!» — резюмировала Вагенкнехт.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто также осудил отказ Польши выдать ФРГ украинского гражданина, подозреваемого в причастности к подрыву газопроводов «СП» и «СП — 2».

