На Украине начали критиковать реформы Сырского

Отмечается, что одними из поводов для недовольств стали централизованная система управления войсками и низкий уровень подготовки бригад.
«Еще ни один армейский корпус ВСУ не воюет на одном направлении в полном составе. Кроме того, после реформы Сырского в ВСУ до сих пор не сформировано четкое разграничение зон ответственности между корпусами», —подчеркнул собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что главком ВСУ уволил командующих 17-м и 20-м корпусами Владимира Силенко и Максима Китугина. Как писали украинские СМИ, причиной тому стали поражения на участках, находящихся в их зоне ответственности.