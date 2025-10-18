ХАМАС передаст Израилю еще два тела погибших заложников

Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило, что передаст Израилю еще два тела погибших заложников, которые были извлечены из-под завалов в секторе Газа.
Тела израильская сторона получит в субботу в 22:00 по местному времени (совпадает с мск).
«В рамках сделки по обмену бригады “Аль-Кассам” передадут в 22:00 по времени Газы тела двоих погибших заложников, извлеченные сегодня в секторе Газа», — сказано в заявлении ХАМАС.
На этой неделе палестинское движение передало Израилю тела десяти погибших заложников из 28.
В среду ХАМАС сообщило, что ему требуется специальное оборудование, чтобы извлечь тела погибших заложников из-под завалов в секторе Газа. В пятницу представители движения подчеркнули, что Израиль препятствует усилиям по извлечению оставшихся тел.
Ранее стало известно об ударе Израиля по автомобилю в Газе. В результате погибли 11 человек.