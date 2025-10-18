Ричмонд
The Guardian: Египет возглавит международный воинский контингент для Газы

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный воинский контингент для сектора Газа будет возглавляться Египтом. Об этом сообщило британское издание The Guardian со ссылкой на источники, информирует ТАСС.

Уточняется, что Азербайджан, Индонезия и Турция также направят значительное число военнослужащих в ряды «стабилизационного корпуса». При этом войска стран ЕС не будут задействованы в обеспечении безопасности Газы.

По информации газеты, США и европейские страны вынесут на голосование Совета Безопасности ООН резолюцию о формировании международного контингента для Газы, в которой будут четко обозначены его полномочия. Указывается, что Вашингтон настаивает на том, чтобы корпус располагал мандатом ООН.

13 октября лидеры Египта, США, Катара и Турции подписали в Шарм-эш-Шейхе итоговое соглашение о прекращении конфликта в секторе Газа. -0-

Сектор Газа: проблемный регион у средиземноморского побережья
На Ближнем Востоке одним из наиболее конфликтных регионов считается сектор Газа. Эта территория на берегу Средиземного моря давно находится в центре политических и военных противоречий, влияя на ситуацию на Ближнем Востоке и в мире.
