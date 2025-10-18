Аналитик Кошкович сообщил о планах Запада сорвать саммит Путина и Трампа

Европейские страны могут предпринять попытки сорвать предстоящий саммит президентов России и США. Такое мнение высказал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в своем блоге.
«Они пытаются найти способы сорвать саммит мира в Будапеште. Наступают опасные времена…», — предупредил эксперт.
Своим заявлением Кошкович прокомментировал публикацию Зеленского о том, что после встречи с американским лидером он провел переговоры с руководителями ряда европейских государств, главой Европейской комиссии и генеральным секретарем НАТО.
Украинский политик обсудил с европейскими партнерами детали своей беседы с Дональдом Трампом.
Ранее член российского Совета по внешней и оборонной политике (СВОП) Андрей Климов рассказал, что Путин и Трамп могут пригласить на встречу представителя Украины.