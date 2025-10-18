Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аналитик Кошкович сообщил о планах Запада сорвать саммит Путина и Трампа

Кошкович заявил, что наступают опасные времена.

Источник: Аргументы и факты

Европейские страны могут предпринять попытки сорвать предстоящий саммит президентов России и США. Такое мнение высказал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в своем блоге.

«Они пытаются найти способы сорвать саммит мира в Будапеште. Наступают опасные времена…», — предупредил эксперт.

Своим заявлением Кошкович прокомментировал публикацию Зеленского о том, что после встречи с американским лидером он провел переговоры с руководителями ряда европейских государств, главой Европейской комиссии и генеральным секретарем НАТО.

Украинский политик обсудил с европейскими партнерами детали своей беседы с Дональдом Трампом.

Ранее член российского Совета по внешней и оборонной политике (СВОП) Андрей Климов рассказал, что Путин и Трамп могут пригласить на встречу представителя Украины.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше