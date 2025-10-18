Ричмонд
Трамп заявил об уничтожении большой подводной лодки с наркотиками

Трамп заявил об уничтожении подводной лодки с наркотиками, направлявшейся к США.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 18 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в субботу заявил об уничтожении большой подводной лодки с наркотиками на пути в сторону США, добавив, что в результате операции погибли двое из четырех наркотеррористов, находившихся на борту.

«Для меня было большой честью уничтожить очень большую подводную лодку с наркотиками на борту, которая направлялась в сторону Соединенных Штатов по известному маршруту наркотрафика», — написал он в социальной сети Truth Social.

Трамп добавил, что на борту судна находились четыре наркотеррориста, из которых двое были убиты, а двое выживших вернутся в страны своего происхождения — Эквадор и Колумбию — для задержания и судебного преследования.

